Вопрос включения РФ в санкционный список FATF продолжает обсуждаться и будет рассмотрен в рамках следующих мероприятий организации.

Россию исключили из руководящих органов группы по финансовым мерам FATF и могут внести в "черный список".

Об этом сообщил руководитель офиса президент Андрей Ермак.

"Группа по финансовым мерам (FATF) признала, что военные действия РФ против Украины противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы. Согласно новым решениям, принятым на пленарном заседании на этой неделе, Россия больше не может выполнять никаких руководящих или консультативных ролей или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, вопросов управления и членства", - отметил он.

Также прекращается участие представителей РФ во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установлении стандартов, вопросов членства.

"Это справедливое унижение России. Вопрос включения РФ в санкционного списка FATF продолжает обсуждаться между странами-членами и наблюдателями и будет рассмотрен в рамках следующих мероприятий FATF", - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, в марте руководство Верховной Рады Украины обратилось с просьбой внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации.

В ВР отметили, что "пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает".

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