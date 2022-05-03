Международные резервы Украины в течение апреля сократились на 1,5 млрд долларов.

Международные резервы Украины по состоянию на начало мая, по оперативным данным, составили 26,6 млрд долларов, что на 1,5 млрд долларов меньше показателя на начало апреля.

Как сообщила пресс-служба НБУ, об этом написал в своей колонке глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Сейчас мы имеем адекватный запас международных резервов, несмотря на своевременное выполнение правительством всех своих валютных долговых обязательств. По состоянию на начало мая резервы, по оперативным данным, составляют 26,6 млрд долл. США. При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность содержать резервы на должном уровне и даже увеличивать их", - говорится в сообщении.

Важной причиной сокращения золотовалютных резервов в течение апреля стали интервенции Нацбанка по продаже валюты для поддержания курсовой стабильности.

"По мере роста объемов предложения валюты на рынке благодаря постепенному восстановлению экспорта товаров мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания", - пояснил Шевченко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

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