В НБУ отметили, что введенных санкций против РФ недостаточно для немедленного прекращения войны против Украины.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, санкции, введенные в отношении страны-оккупанта серьезно ударили по банковской системе РФ.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.

"Национальный банк обращается в международные финансовые учреждения и объясняет, почему продолжать работу с Россией сегодня невозможно. Эта работа является сложной и эмоциональной. Но мы получили уже много хороших новостей с международного экономического фронта. Это результат совместной работы как учреждений, так и отдельных экономистов", - отметил Шевченко.

Глава НБУ перечислил самые важные из них:

ключевые российские банки отключили от SWIFT;

активы центробанка России заморожены;

Visa и MasterCard покинули рынок России;

США и Европейский Союз прекратили поставки наличной валюты на территорию стран-агрессоров;

Совет директоров ЕБРР абсолютным большинством согласовал инициацию процедуры лишения доступа России и Беларуси ко всем ресурсам Банка;

группа Всемирного банка приняла решение о прекращении всех программ в россии и беларуси;

крупнейшие торгово-информационные платформы Refinitiv и Bloomberg LP приостановили предоставление услуг всем клиентам, работающим на территории России;

ведущие участники мирового страхового рынка (страховщики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокеры Aon, Marsg, Willis Towers Watson) объявили о прекращении бизнеса в России.

Шевченко также отметил, что введенных санкций против РФ недостаточно для немедленного прекращения войны против Украины.

"Санкции против России носят решительный и беспрецедентный характер, их все еще недостаточно для того, чтобы заставить режим агрессора быстро отказаться от планов продолжать войну", - отметил Шевченко.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

25 февраля Кабинет министров принял решение о выпуске военных облигаций на сумму до 400 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Россияне похвастались пуском "Калибров" по украинским городам с моря (видео)

В ГПСУ оценили риск наступления россиян на Украину из Приднестровья

В Черном море находятся три корабля РФ с крылатыми ракетами "Калибр" – Минобороны