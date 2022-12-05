К концу дня курс рубля к евро остановился на отметке 66 рублей, чего не было с июля.

Курс рубля на Московской бирже в понедельник, 5 декабря, улетел вниз на фоне санкций Евросоюза на российскую нефть. К концу года ожидается, что российская валюта обвалится еще больше.

По данным издания Moscow Times, к закрытию торгов евро к рублю поднялся на 2% и пересек отметку в 66 рублей, что является самым высоким уровнем с 6 июля. При этом доллар подрос чуть меньше - лишь на 0,5% и достиг отметки в 62 рубля, что является двухмесячным рекордом.

Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов считает, что падение рубля связано с установлением потолка цен на российскую нефть.

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Ожидается, что рубль к концу года упадет еще больше после погашения внешнего долга из-за сезонного оживления импорта. Таким образом, доллар к рублю может зафиксироваться на отметке 64–66 рублей.

Эмарго на российскую нефть - что известно

Сегоднявступили в силу санкции ЕС против российской нефти. Теперь 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут работать с нефтью из РФ, если ее закупили не выше предельной цены.Через два месяца вступает в силу запрет на закупку нефтепродуктов из России.

Данное решение призвано сократит импорт российской нефти примерно на 90% уже до конца текущего года.

Кроме того, 5 декабря ценовой потолок на нефть из РФ, кроме импорта с завода "Сахалин-2", ввела Япония.

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