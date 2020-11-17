На сегодня 100% акций предприятия принадлежит "Министерству имущества" Крыма.

Оккупационные власти Крыма выставили аукцион 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" – старейшее и крупнейшее винное производство на полуострове.

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Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на информацию «Единой электронной торговой площадки». Начальная цена акций – 5,3 млрд рублей (около 70 миллионов долларов).

Аукцион назначен на 14 декабря, заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.

На данный момент 100% акций предприятия - у Минимущества Крыма.

Завод «Массандра» – что с ним происходит

После оккупации Крыма Россией производство «Массандры» столкнулось со сложностями. Предприятие неожиданно передали в ведение управления делами президента РФ, а директора Николая Бойко, руководившего компанией 28 лет, уволили и завели на него уголовное дело.

Виноградники, ранее принадлежавшие «Массандре», начали продавать другим владельцам, а вместо фирменного хереса и портвейна комбинат стал производить сухое вино.

В то же время, «Массандра» попала под санкции ЕС, введенные за аннексию Крыма.

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Автор: Дмитрий Захаров