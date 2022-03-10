Американская компания Mars Inc. прекращает новые инвестиции в России.
Кроме того, компания сворачивает всю рекламу в России и Белоруссии. Об этом сообщает сайт компании.
"Мы приняли решение остановить рекламу в России и Белоруссии. Кроме того, мы остановили новые инвестиции в России", - говорится в заявлении компании.
Кроме того, сегодня, 10 марта, американская компания Mondelez International (марки шоколада Alpen Gold, Milka, Oreo) также решила сократить расходы на рекламу и свернуть все капитальные вложения в России.
Mars Inc. владеет торговыми марками M&M’s, Snickers, Dove, Mars, Orbit, производит продукты питания и кормов для домашних животных (Pedigree, Royal Canin и Whiskas).
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