Украинский Нацбанк обратился с соответствующей инициативой к руководителям европейских центральных банков.

Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, группе послов G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такое обращение обусловлено необходимостью принять меры, связанные с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение указа президента Украины "О введении военного положения в Украине".

"Национальный банк Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить надежное и стабильное функционирование финансовой системы нашей страны и противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Мы также благодарны коллегам и друзьям со всего мира за уже оказанную помощь! Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

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