Рекордная премия: глава Tesla Илон Маск получит акций на $700 миллионов

Средняя капитализация компании вот уже полгода держится выше отметки 100 миллиардов долларов.

Гендиректор Tesla Илон Маск вот-вот получит премию в виде акций компании на сумму свыше 700 миллионов долларов. Это будет первое и самое большое вознаграждение Маска на должности гендиректора.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"С 2018 года глава Tesla Илон Маск отказался от зарплаты в классическом виде в пользу специальной программы выплат вознаграждений за достижение конкретных целей и показателей. Утвержденный советом директоров опционный план предполагает выплату 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla. И условием для выплаты первого транша является достижение 100 миллиардов долларов рыночной капитализации. Точнее, на таком уровне она (средний показатель) должна была продержаться полгода", - говорится в сообщении.

Как заметил Bloomberg, средняя капитализация вот уже полгода держится выше отметки 100 миллиардов долларов. Другие цели - 20 миллиардов долларов дохода и 1,5 миллиарда долларов прибыли - были достигнуты ранее. Таким образом, Маск разблокировал возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350 долларов за штуку.

"На момент написания этих строк курс акций Tesla составляет 777,50 доллара. То есть, при такой цене Маск потенциально мог бы заработать около 708 миллионов долларов, продав акции сразу. Но продать он их сможет лишь спустя пять лет", - подчеркивает издание.

При этом на прошлой неделе глава Tesla написал в Twitter, что, по его мнению, акции его компании переоценены, после чего те резко упали в цене на 8%.