Стоимость акций Tesla впервые в истории перевалила за $500

Год назад курс акций Tesla составлял всего 177 долларов.

Американский производитель электромобилей Tesla сейчас на подъеме и демонстрирует небывалые успехи, что наглядно отражается в стоимости его ценных бумаг.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Только пару недель назад курс акций Tesla обновил исторический максимум, но на этом рост ценных бумаг не прекратился и вот сейчас был взят следующий знаменательный рубеж - 500 долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам торгов на бирже NASDA, прошедших 13 января, стоимость акций Tesla достигла отметки 524,86 доллара за штуку. За торговую сессию акции производителя подорожали на впечатляющие 9,77%. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, так что высока вероятность взятия отметки 600 долларов, учитывая нынешнее положение дел.

"Сейчас рыночная капитализация Tesla превышает 94 миллиарда долларов, что больше капитализации гигантов автомобильного рынка Ford и General Motors вместе взятых", - подчеркивает издание.

К слову, рост курса акций Tesla выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что в июне 2019 года он установил антирекорд - 177 долларов.

Оптимизм инвесторов в первую очередь обусловлен высокой конкурентоспособностью Tesla на стремительно растущем рынке электромобилей на аккумуляторах. Акции Tesla резко подорожали на фоне старта производства и начала поставок Tesla Model 3 с шанхайского завода Tesla, являющегося первым автосборочным предприятием Tesla за пределами США.

Напомним, завод был построен и введен в эксплуатацию в рекордные сроки (десять месяцев) - 30 декабря были отгружены первые пятнадцать машин покупателям из числа сотрудников компании, а 7 января начались отгрузки обычным клиентам. Уже сейчас линия Gigafactory 3, где собирают Tesla Model 3, выдает по 3 тысячи электрокаров в неделю, а после введения второй линии по сборке компактных кроссоверов Model Y и выхода на полную мощность предприятие будет выпускать 250 тысяч автомобилей в год.

Сейчас же Tesla готовится к началу строительства европейского завода Gigafactory 4 в Берлине с проектной мощностью 500 тысяч электромобилей в год, который должен заработать уже в 2021 году.

За весь 2019 год Tesla реализовала 367,5 тысячи электромобилей, что значительно больше, чем за два предыдущие года вместе взятые. С большим нетерпением ждем оглашения финансовых результатов заключительного квартала и всего года (полный отчет опубликуют в 20-х числах января). В этом году также ждем новой Model 3 с аккумулятором на 100 кВт-ч, компактного кроссовера Model Y, равно как и тягача Tesla Semi и спорткара Tesla Roadster 2 и запуск фирменного сервиса роботакси Tesla Network.