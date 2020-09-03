По новой специализации, "Ощадбанк" становится универсальным банком во всех сегментах рынка / фото УНИАН
Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного банковского сектора, в которой имеются предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей 4 госбанков.
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Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, в стратегии приводятся предположения относительно стратегических позиций и бизнес-моделей банков государственного сектора.
На чем будут специализироваться госбанки:
- АО "Ощадбанк" - универсальный банк, обслуживающий розничный сектор, МСБ (малый и средний бизнес) и корпоративных клиентов во всех сегментах рынка;
- АО КБ "ПриватБанк" - ведущий розничный банк в Украине, который имеет сильную позицию в МСБ;
- АБ "Укргазбанк" - занимает ведущую рыночную позицию в области экологического банкинга, ориентированный на финансирование корпоративных клиентов с присутствием в МСБ и розничном секторе;
- АО "Укрэксимбанк" - преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичной присутствием в розничном секторе.
Что этому предшествовало
- Кабмин на заседании 2 сентября одобрил предложенный Минфином вариант стратегии реформирования государственного банковского сектора.
Что планирует Кабмин:
- внедрить стратегии для каждого государственного банка;
- до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;
- сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков;
- защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.
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