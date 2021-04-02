Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о выплате из государственного бюджета по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам из "красной" зоны карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

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Речь идет о законе Украины "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (регистрационный №5300).

Закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, которые вследствие карантина были вынуждены временно остановить работу.

Согласно закону, выплаты в размере 8 тыс. грн. будут предоставляться застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Кроме того, наемные работники и ФОПы могут рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

Закон направлен на подпись президенту Украины.

Что этому предшествовало

На заседании правительства 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров выплатит по 8 тысяч гривень предпринимателям и наёмным работникам, которые пострадают от попадания того или иного региона в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

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Автор: Татьяна Поляковская