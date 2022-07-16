Также работа портов добавит 5% ВВП.

Разблокировка портов может принести Украине до $1 млрд дополнительной экспортной выручки в месяц.

Об этом заявил директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлински, пишет Forbes.

Предварительно речь идет о разблокировании трех портов: Одесса, Черноморск и Южный. Они входят в пятерку крупнейших портов Украины по экспорту зерновых, отмечает директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Также работа портов добавит 5% ВВП, пишет в Facebook стратег финансовой компании Finteum Андрей Нестерук. "Это очень много, это способность страны дольше воевать на месяца", – отмечает он. Кроме этого, ощутимо снизятся цены на продукты питания и немножко замедлится глобальная инфляция, говорит он.

На этой неделе цены на пшеницу с поставкой в сентябре 2022 года на бирже в Чикаго находятся на минимальном уровне с февраля — $291. Это на 11% ниже, чем неделю назад, и на 38% ниже, чем во время пика 17 мая. "Рынок в эту цену закладывает вероятность возобновления морских поставок из Украины, но не на 100%", - говорит Нестерук. Если морские поставки заработают полноценно, то цены еще упадут, если нет, то вырастут, отмечает он.

Как известно, 13 июля Министерство национальной обороны Турции в Twitter объявило, что в Стамбуле завершились четырехсторонние переговоры по экспорту украинского зерна.

Позже стало известно, что представители России, Украины, Турции и ООН на встрече в Стамбуле согласовывали ключевые аспекты восстановления экспорта зерна из Украинычерез Черное море. В частности, зерно может отправляться из трех украинских портов в сопровождении конвоев, также должно быть прекращение огня. А турецкий флот будет инспектировать суда, прибывающие в украинские порты, чтобы решить опасения со стороны России по поводу того, что суда могут быть использованы для транспортировки западного оружия.

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