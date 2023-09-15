Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 15 сентября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,00 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,10 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 40,65 грн.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,35 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 41,30 грн за евро.

Глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга рассказал, что курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не является прогнозом или целью для Национального банка. Это определенный расчетный параметр, который закладывается и может не совпадать с фактическим. Так, в прогнозе государственного бюджета на 2023 год курс закладывался на уровне 42,2 грн/долл., тогда как официальный курс сейчас составляет 36,57 грн/долл.

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