За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов.

Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов" (№6052) проголосовали 256 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).

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Соответствующий законопроект предлагает внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,4 млрд грн — с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн. Это стало возможным благодаря прогнозируемому перевыполнению плана бюджетных поступлений.

В частности, предусматривается выделение 15 млрд грн "Укравтодору" на развитие инфраструктуры, 1,5 млрд грн – на "Большое строительство", 12 млрд грн - на субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 3,8 млрд грн - на покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим; 2 млрд грн - на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19, 1 млрд грн - на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами, 4,09 млрд грн - на Вооруженные силы Украины, 2,5 млрд грн на субвенции для социально-экономического развития местным бюджетам, 282 млн грн - на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Субсидии в 2021 году:

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий