В целом средний размер субсидий по стране в неотапливаемый сезон составляет 300-350 грн, а в отопительный – до 2 тыс. грн.

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей и детских домов семейного типа может составить до 10 тысяч гривень в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на заместителя министра Виталия Музыченко.

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"Сегодня назначение субсидий происходит в индивидуальном порядке и зависит от размера дохода членов домохозяйства и размера платы за жилищно-коммунальные услуги, на что влияют тарифы и количество этих услуг. В частности, для многодетных семей, детских домов семейного типа, которые занимают большую жилую площадь, размер субсидий в отопительном сезоне 2021-2022 годов будет составлять до 10 тысяч гривень", – пояснил Музыченко.

Он отметил, что в целом средний размер субсидий по стране в неотопительный сезон составляет 300-350 грн, а в отопительный – до 2 тыс. грн. Но, в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов, эта сумма может составлять и 3-5 тыс. грн.

Музыченко напомнил, что для назначения субсидии в общем случае следует подать лишь заявление и декларацию о доходах. Документы можно подать лично, обратившись непосредственно в Центр предоставления административных услуг; в старостат или к уполномоченному лицу в общине; орган социальной защиты населения в районном центре. Также документы на назначение субсидии можно отправить по почте, распечатав заявление с сайта Министерства социальной политики. Кроме того, реализована возможность подачи заявления и декларации через официальный веб-сайт министерства.

Субсидии в 2021 году:

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривень.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Екатерина Жирий