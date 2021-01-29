Для этого предусмотрены расходы Минсоцполитики по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счёт уменьшения расходов по другой программе этого министерства.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому из государственного бюджета выделят 1,4 млрд грн на компенсации тем украинцам, которые используют электричество для отопления.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №4672 «О внесении изменений в приложение №3 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию» проголосовали 311 (за основу) и 310 (в целом) народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметил заместитель главы бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Гевко, для предоставления такой компенсации законопроектом предусмотрены расходы по новой бюджетной программе на сумму 1,4 млрд грн за счёт уменьшения расходов по другой программе министерства.

Что этому предшествовало

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

20 января 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.

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Автор: Дмитрий Шварц