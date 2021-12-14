Закон определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финансовых услуг и защите прав потребителей.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о единых подходах к регулированию банковских и небанковских финансовых учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта № 5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях" проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, законопроект №5065 является рамочным законом для всех финансовых услуг в Украине и определяет единые базовые подходы к регулированию и надзору на всех рынках финансовых услуг и защите прав потребителей.

Законом устанавливаются требования к минимальному размеру собственного капитала - от 1 до 10 млн грн в зависимости от типа учреждения и услуг.

Согласно закону, при осуществлении надзора, НБУ будет делать акцент на порядке предоставления услуг, защите прав потребителей и соблюдении отдельных требований должностными лицами финансовых компаний. Кроме того, регулятор сможет применять корректирующие меры, если участник рынка еще не нарушил требований законодательства, но НБУ видит такие риски.

При этом, согласно документу, предоставление финансовых услуг не будет исключительным видом деятельности. Компании смогут осуществлять и другую деятельность с соответствующими ограничениями.

Кроме того, меняется подход к лицензированию. Закон дает возможность отойти от лицензирования отдельных видов финансовых услуг, а взамен осуществлять комплексное лицензирование вида деятельности финансового учреждения одновременно с включением такого учреждения в соответствующий реестр. Это упростит процесс доступа на рынок и повысит эффективность регулирования.

Небанковский финансовій сектор:

Ранее в Национальном банке Украины заявляли, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №5065, отметив, что он является первым из ряда обновленных законодательных актов, необходимых для всестороннего развития в Украине небанковского финансового сектора.

Автор: Дмитрий Шварц