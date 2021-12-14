Рада приняла закон о налогообложении резидентов свободной экономической зоны для IT-компаний "Дия.City".

Верховная Рада приняла закон, регулирующий вопрос налогообложения резидентов свободной экономической зоны для IT-компаний "Дия.City".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" (№5376) проголосовали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ предусматривает налог на доходы физических лиц в размере 5%; единый социальный взнос в размере 22% от минимальной заработной платы; военный сбор в размере 1,5%; возможность выбирать, какой корпоративный налог платить, – налог на прибыль в размере 18% или налог на выведенный капитал по ставке 9%.

Законопроект также предлагает стимулировать инвестиции путем введения таких налоговых нововведений: 0% налога на доход от реализации физическим лицом доли в компании-резиденте "Дия.City" - при условии, если она владела долей более года; 0% на прибыль физических лиц в виде дивидендов, начисленных компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще одного раза в два года; налоговая скидка с налога на доходы физических лиц на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Доходы украинской IT-отрасли:

По оценке Министерства цифровой трансформации, доходы украинской IT-отрасли благодаря созданию свободной экономической зоны для IT-компаний "Дия.City" могут вырасти к 2025 году почти втрое - до 16,5 млрд долл. с нынешних 6 млрд долл.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, налоговая система в виртуальной свободной экономической зоне для IT-компаний "Дия.City" позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес в 5 раз.

Автор: Дмитрий Шварц