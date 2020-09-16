Максимальная сумма взыскания с должника ограничивается двойной суммой взятого кредита.

Верховная Рада Украины ограничила совокупную сумму платежей заемщика со штрафами и процентами при невыполнении обязательств для микрокредитов двойной суммой, полученной потребителем по кредитному договору.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении и в целом соответствующего законопроекта относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании» (№1109), проголосовали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Максимальная сумма

Согласно пояснительной записке к законопроекту, максимальная сумма взыскания с должника по кредиту, не превышающего размер одной минимальной зарплаты, ограничивается двойной суммой взятого кредита, независимо от договоренностей сторон.

Кроме того, новый закон будет предусматривать обязательное согласие заемщика на передачу информации в бюро кредитных историй для заключения кредитного договора.

Хронология событий

В декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении механизма защиты прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

Законопроект №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" был зарегистрирован в Раде 12 сентября 2019 года.

20 января 2020 года вступил в силу закон о защите прав потребителей финуслуг.

Банки обязали раскрывать стоимость потребительского кредита.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины «О потребительском кредитовании» (1109).

25 августа 2020 года Нацбанк Украины заявил о том, что планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

По состоянию на 30 августа 2020 года украинские госбанки списали 26 миллиардов гривень неработающих кредитов.

9 сентября 2020 года в НБУ объяснили, как защититься от коллекторов.

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Автор: Анна Нагорная