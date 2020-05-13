Шмыгаль заявил, что обещанные 500 тысяч рабочих мест будут созданы не сразу

Минэкономики на сегодняшнем заседании Кабмина представит программу создания 500 тысяч рабочих мест.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сегодняшнем заседании Кабинета министров представит программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест в Украине.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня эта программа будет презентована министром экономики на заседании правительства. Есть четкое понимание, в каких отраслях мы будем создавать эти 500 тысяч рабочих мест… Они не будут созданы за один день, часть уже создана, часть будет создана через неделю или через месяц. Но наша задача – на время выхода из карантина и перехода к адаптивному карантину обеспечить возможность всем зарегистрированным безработным получить работу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 мая премьер Шмыгаль поручил Минэкономики подготовить к следующему заседанию Кабмина программу по созданию 500 тысяч новых рабочих мест.

Общее число официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 12 мая выросло до 487 тысяч человек.