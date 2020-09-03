Кроме того, шахтеры требуют уволить менеджмент предприятия, вернуть льготный стаж, а также прекратить нарушения при аттестации.

Двенадцать горняков железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты.

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Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Протесты шахтеров в Кривом Роге

"12 горняков ночной смены шахты "Октябрьская" по добыче железной руды (Кривой Рог) остались под землей на глубине 1,2 километра на расстоянии около 2 километров от шахтного ствола", - написал он.

По словам Волынца, работники шахты объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, который загоняет предприятие в кризис, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

По его информации, к протестующим присоединились работники первой, утренней смены. "Администрация не успела их перехватить - они спустились в шахту", - отметил глава профсоюза горняков.

Протесты шахтеров на Львовщине

Кроме того, Волынец сообщил, что шестые сутки 24 горняка шахты "Надежда" во Львовской области остаются под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате.

"24 горняка шахты "Надежда" шестые сутки продолжают подземную акцию протеста. Появилась реакция со стороны чиновников - пока это предпосылка решения ситуации на различных властных и административных уровнях. По сути пинг-понг судьбами 24 шахтеров, их семей", - написал он.

Что этому предшествовало

28 августа 27 шахтеров шахты "Надежда" во Львовской области остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.

Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявил, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.

Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит шахты "Надежда", который выявил многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от министра энергетики Ольги Буславец в ближайшие дни найти решение проблемы с задолженностью по зарплате перед горняками шахты "Надежда".

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Автор: Анна Бредихина