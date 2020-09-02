Двух горняков подняли на поверхность из-за начавшихся проблем со здоровьем / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

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Пятые сутки под землей

«Пятые сутки продолжается подземный протест на шахте «Надежда». По состоянию на 9.00 в забое остается 26 человек. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья», - написал он.

По информации Волынца, кроме того, компания "Львовоблэнерго" предупредила предприятие об отключении шахты от энергоснабжения за долги сегодня с 10.00.

Скриншот с Facebook

«Как я говорил вчера, горняки настроены решительно и анонсировали подземное голодания в случае, если власть не найдет механизмов разрешения кризисной ситуации. Семьи шахтеров, как и вчера, планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин», - отметил он.

Хронология событий

28 августа 27 шахтеров остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.

Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявляет, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.

Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит шахты "Надежда", который выявил многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы.

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Автор: Анна Бредихина