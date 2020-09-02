Горняки анонсировали голодовку в случае, если власть не найдет механизмов разрешения кризисной ситуации.

Пятые сутки 26 горняков шахты «Надежда» во Львовской области остаются под землей, требуя выплатить им задолженность по зарплате.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Пятые сутки под землей

«Пятые сутки продолжается подземный протест на шахте «Надежда». По состоянию на 9.00 в забое остается 26 человек. Двух вчера вечером подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья», - написал он.

По информации Волынца, кроме того, компания "Львовоблэнерго" предупредила предприятие об отключении шахты от энергоснабжения за долги сегодня с 10.00.

«Как я говорил вчера, горняки настроены решительно и анонсировали подземное голодания в случае, если власть не найдет механизмов разрешения кризисной ситуации. Семьи шахтеров, как и вчера, планируют перекрывать дорогу возле поселка Сопошин», - отметил он.

Хронология событий

28 августа 27 шахтеров остались под землей, а 29 августа к ним присоединились еще 13 человек.

Председатель Независимого профсоюза горняков Волынец заявляет, что задолженность существует из-за отсутствия расчета со стороны заказчиков продукции.

Представители профильного департамента Министерства энергетики провели детальный финансовый аудит шахты "Надежда", который выявил многочисленные нарушения в работе прежнего руководства предприятия, в частности, продажу угля по заниженным ценам. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы.

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Автор: Анна Бредихина