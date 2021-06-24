По словам Гетманцева, законопроект не идеальный, но в 90% очень нужный и правильный.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует принять законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (так называемый "ресурсный" законопроект) в первом чтении.

Об этом сообщил председатель профильного комитета Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале.

"Только что на заседании комитета рекомендовали Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект № 5600, который обеспечит сбалансированность бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранение пробелов действующего законодательства", - отметил Гетманцев.

По его словам, законопроект не идеальный, но в 90% очень нужный и правильный.

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"И еще одно. Если мы читаем никогда не популярный налоговый закон, мы должны понимать, что при всей критике плательщиков, он о дорогах, учителях, медиках, пенсионерах и детях, выплаты по рождению которых... предлагаем повысить", - добавил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

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Автор: Богдан Слуцкий