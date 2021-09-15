В частности, на индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта 2022 года, предусмотрено 28,2 млрд грн.

Согласно проекту государственного бюджета-2022, расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в следующем году вырастут до 320 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время презентации проекта бюджета на правительственном заседании.

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"На пенсионное обеспечение в 2022 году будет направлено 200,6 млрд грн. Эти расходы включают индексацию пенсий, доплаты к пенсиям военнослужащих и другие расходы Пенсионного фонда", - сообщил министр.

Согласно презентации, в частности, на индексацию пенсий, которая будет проводиться с 1 марта 2022 года, предусмотрено 28,2 млрд грн.

На социальные пособия для почти 3 млн человек в проекте госбюджета предусмотрено 66,6 млрд грн, на льготы и субсидии – 14,4 млрд грн, что на 6,2 млрд больше, чем на 2021 год.

По словам Марченко, в отопительном сезоне 2021-2022 годов финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги будет обеспечено в полном объеме. Всего на субсидии в отопительный сезон предусмотрено 34 млрд грн.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год, который правительство до 15 сентября направит на рассмотрение в парламент, будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий