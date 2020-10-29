Также распоряжение Кабмина отменяет приватизацию АО "Первый киевский машиностроительный завод".

Кабинет министров отменил свое решение от 3 марта, которым в перечень объектов большой приватизации были добавлены госпредприятие "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины".

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Соответствующее распоряжение Кабмина от 21 октября 2020 года №1329-р обнародовано на сайте правительства.

Также это распоряжение отменяет приватизацию АО "Первый киевский машиностроительный завод".

Что этому предшествовало

В январе 2020 года Фонд государственного имущества Украины обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год, куда вошли 11 предприятий энергетической сферы, а также "Объединенная горно-химическая компания", заводы "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", предприятия "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

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Автор: Анна Нагорная