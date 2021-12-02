Кешбэк останется только для владельцев премиум-карт.

"ПриватБанк" откажется от услуги начисления кешбэка - ее оставят лишь для владельцев премиум-карт. В будущем кешбэк вовсе может уйти в прошлое.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет UBR.ua.

Ранее Visa и Mastercard решили снизить размер своей доли (интерчейнджа) в ставке эквайринга, которую они отдают банкам-эмитентам платежных карт. Те, в свою очередь, отдают средства на программы для клиентов, в том числе кешбэк. Не так давно стало известно, что возврат по кешбэку сокращает monobank. В "Привате" же поясняют, что оставят подобную услугу по примеру США и Европы - лишь премиум-клиентам. Кроме этого, кешбэк будет сохранен в рамках программ партнерства банка с бизнесом.

"Другими словами, торговцам придется бороться за клиента с помощью кешбэков через банковские финансовые инструменты", – говорят в "ПриватБанке". И в то же время допускают, что массовый выпуск премиум-карт также останется в прошлом.

Как сообщал УНИАН, ранее клиенту "ПриватБанка" отключили услугу, назвав странную причину.

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Автор: Юрий Годован