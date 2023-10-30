Курс доллара по карточным расчетам "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 30 октября, остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,40 грн за евро, сообщает УНИАН.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, а евро по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара по карточным расчетам в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой уменьшился за выходные на 16 копеек и составляет ровно 40 грн.

Курс валют в банках Украины

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины за выходные не изменился и сейчас составляет 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по курсу 37,50 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны в банках укрепился за выходные на 5 копеек и составляет 40,45 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,85 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,90 грн/долл., евро - 40,30 грн/евро.

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