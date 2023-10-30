Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро - 39,85 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины за выходные не изменился и сейчас составляет 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня, 30 октября, укрепился на 5 копеек и составляет 40,45 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,85 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,89 грн/долл. (продать доллар можно за 37,80 грн), евро - 40,30 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

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Важные новости о курсе валют в Украине - сегодня это стоит знать

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины в пятницу, 27 октября, укрепился на 5 копеек - до 38,05 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни укрепился на 20 копеек и составил 40,50 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до 5 ноября коридор курсов будет на уровне 37,5-38,5 грн/доллар и 39-42 грн/евро.

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