Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривень президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве 03.09.2020 сообщено о подозрении президенту АО АКБ "АРКАДА" в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.

В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация с банком "Аркада" 26 августа 2020 года Фонд гарантирования начал процедуру выведения банка "Аркада" с рынка.

25 августа 2020 года правление Национального банка Украины отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Согласно сообщению регулятора, решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц.

По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

29 мая инвесторы устроили акцию протеста, они перекрывали проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации.

Мэр столицы Виталий Кличко тогда сообщил, что в мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада».

По результатам встреч власти подтвердили готовность в пределах своих полномочий содействовать возобновлению строительства. Мэр также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

В июле 2020 года около тысячи обманутых инвесторов банка "Аркада" устроили очередную бессрочную акцию протеста.

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Автор: УНИАН