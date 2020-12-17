Незаконную деятельность масштабного конвертационного центра прекратили Львовская областная прокуратура совместно с ГУ СБУ во Львовской области.

В Украине остановлена работа одного из крупнейших конвертцентров с годовым оборотом более 20 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, отметив, что в конвертационный центр входили 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

Читайте такжеПрезиденту НААНУ объявили о подозрении в получении взятки в виде авто-генпрокурор"Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых" скруток" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября.

"В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другая валюта. Кроме этого, обнаружили бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество", - рассказала генеральный прокурор.

Она заявила, что на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.

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Автор: УНИАН