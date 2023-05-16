В течение 14 месяцев с начала полномасштабного вторжения компания, ставшая объектом информационной атаки, потеряла 30 магазинов и более четверти работников.

За последние месяцы ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" суммарно выиграли 34 судебных дела — решения в пользу компании сняли все ограничения на полноценное функционирование бизнеса.

Конечная цель информационной и административной травли BROCARD — вытеснить крупнейшую парфюмерно-косметическую сеть с рынка. Но для обвинений нет никаких оснований: BROCARD, основанная в 1997 году, несмотря на несколько смен собственников, всегда была и остается украинским предприятием, хозяйственной деятельности в России никогда не вела. Конечный бенефициар холдинга французский бизнесмен Филипп Бенасин и сотрудники "Брокард-Украина" верят в безоговорочную победу Украины, активно помогают ВСУ и волонтерам. Об этом говорится в официальном обращении компании.

В начале 2022 года сеть BROCARD насчитывала 97 магазинов в 26 украинских городах. В течение 14 месяцев с начала полномасштабного вторжения компания, ставшая объектом информационной атаки, потеряла 30 магазинов и более четверти работников. Несмотря на безумное давление и блокировку деятельности, предприятию удалось сохранить рабочие места для 70% сотрудников – это почти 1300 человек. В условиях кризиса компания продолжала официально выплачивать заработную плату. В 2022 году фонд оплаты труда группы компаний составлял около 400 млн грн, а в первом квартале 2023 года — около 80 млн грн. Сейчас 25 сотрудников компании защищают страну в рядах ВСУ и ТРО, о чем сообщают в "Брокард-Украина".

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Сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" в 2022 году, составляет 673 млн грн. Для сравнения, в 2021 году эта сумма была в размере 863,5 млн грн. прогнозируемый показатель налогов на конец 2023 года – более полумиллиарда гривень. Продолжается кампания по перечислению прибыли от продажи определенных ароматов в благотворительный фонд "Я буду твоим тылом" (уже собрано 120 тыс. грн).

"Патриотизм - это не о громких лозунгах. Не о "предательстве", преследовании и травле бизнеса. Патриотизм - это работать, платить налоги, беречь людей, помогать и бороться с врагом не словами, а делами. Кто выиграет, если с рынка уйдет BROCARD? Кто будет содержать коллектив, кормить около 3000 членов их семей? Кто будет платить до полмиллиарда гривен налогов в бюджет? У компании нет собственного имущества: магазины сети - это аренда. Поэтому, кроме обязательств перед сотрудниками, партнерами и государством, у нас нечего забрать, - комментируют ситуацию на официальном сайте сети BROCARD. - Возьмет ли на себя эти обязательства тот, кто так сильно хочет сейчас закрыть компанию? Вопрос не риторический. Над ним следует задуматься тем, кто активно пытается помочь утопить большой и честный бизнес".

По состоянию на май 2023 года общая сумма помощи ВСУ от BROCARD составляет 67,4 млн грн. еще 5 млн грн направлено в фонд "Вернись живым" на военные комплексы для проекта "Ллинные руки ТРО". Сейчас "Брокард-Украина" на стадии подписания меморандумов со структурными подразделениями Министерства обороны Украины относительно ежемесячного перечисления определенных процентов от оборота компании.

BROCARD - крупнейшая в стране парфюмерно-косметическая сеть в сегменте luxury. С мая 2022 года конечным бенефициаром холдинга BROCARD, в который входит ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", является французский бизнесмен Филипп Бенасин, председатель Philippe Benacin Holding. Смена контроля прошла без нарушений - об этом свидетельствуют результаты неоднократных проверок деятельности группы компаний BROCARD в Украине, проведенных правоохранительными органами. "Активное восстановление позиций сети BROCARD на украинском рынке, ее дальнейшее развитие и укрепление заложено в бизнес-стратегию Philippe Benacin Holding, которая уже внедряется в жизнь",- утверждают в компании.