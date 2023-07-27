Рынок находится в "предвкушении" сентябрьских изменений пересмотра учетной ставки и возвращения к плавающему курсу.

В конце июля и начале августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, однако рынок уже находится в предвкушении осенних перемен.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе коридор допустимых колебаний будет в пределах 37-38 грн/долл. и 41-42, 5 грн/евро, текущие (ежедневные) колебания будут незначительными - в пределах 0,1-0,3 грн, а экономически обоснованный спред (разница между курсом покупки и продажи) будет на уровне 0,15-0,25 грн.

"Конечно, что в обменных пунктах спред может быть другим - до 1 грн и даже больше. Однако замечу, что оснований для такой "ширины" нет (обменные пункты банально "играют" настроениями граждан, а также таким образом пытаются "застраховать" собственные риски от каких-то непредвиденных обстоятельств)", - сказал эксперт.

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Еще, по его словам, стоит внимания то, что наличный курс доллара, как и в течение всего июля, будет тяготеть к нижней отметке коридора, а курс евро будет зависеть от международного курса пары доллар/евро. Сейчас можно предположить, что курс евро будет тянуться до верхней границы коридора - до 41-42 грн.

Лесовой отметил, что общая ситуация на валютном рынке в августе будет несколько похожей на первую неделю месяца - отсутствуют основания для каких-то резких изменений трендов.

"В то же время можно сказать, что рынок находится в "предвкушении" сентябрьских изменений: прежде всего речь идет об уже анонсированном пересмотре учетной ставки (которая может сократиться с имеющихся 25% на 1-2 п. п.), а также дальнейшей либерализации рынка (в частности это касается о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют)", - сказал эксперт.

По его словам, поэтому уже в сентябре на рынке могут произойти основательные изменения: будет продолжаться процесс постепенного "объединения" официального и розничного курсов валют, а на фоне снижения учетной ставки, коммерческие банки будут постепенно снижать ставки как по гривневым депозитам, так и по кредитам. Ожидается, что до конца года учетная ставка снизится до 20%, а это может потенциально дать снижение ставок по гривневым депозитам и кредитам на 3-4 п. п.

"Можно сказать, что в августе ситуация на валютном рынке обещает быть стабильной, а любые изменения вряд ли будут системными или же долговременными. Поэтому мы склонны считать, что курсовой коридор будет "непреклонным": 37-38 грн/долл. и 41-42, 5 грн/евро", - резюмировал Лесовой.

Курс валют - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июля, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках ослабился на 5 копеек – до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривны не менялся и составил вчера 41,65 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" вчера, 26 июля, подорожал на 10 копеек – до 37,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 40,70 грн / евро.

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