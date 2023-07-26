Продать доллар в среднем можно по курсу 36,80 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 26 июля, ослаб на 5 копеек – до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,80 грн за долл., евро - 40,90 грн за евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, 25 июля курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек – до 37,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера не менялся и составляет 41,60 грн/евро.

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По данным аналитиков инвестиционной группы ICU, наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, нуждаясь в больших интервенциях НБУ.

Розничный рынок испытывает длительное преимущество предложения валюты над спросом. На прошлой неделе курс гривни к доллару США на наличном рынке усилился еще на несколько копеек, оставаясь неподалеку от 36,6-37,4 грн/долл. в среднем в системно важных банках.

Насыщенность рынка валютой продолжает поддерживать прочный курс гривны на наличном рынке, сохраняя максимальную приближенность к официальному курсу, который является неизменным уже год, отмечают специалисты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца месяца ежедневные колебания курсов сократятся до 0,1-0,3 грн, а разница между курсом покупки и продажи не превысит 0,15-0,25 грн. следовательно, наличный валютный курс будет максимально приближенным к курсу официального: 36,7-37,3 гривны за доллар и 41-42 гривны за евро.

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