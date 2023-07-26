Курс евро сегодня составляет 41,70 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 26 июля, подорожал на 10 копеек – до 37,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,70 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении также вырос на 10 копеек и составляет 41,70 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 26 июля, ослабился на 5 копеек – до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,65 грн/евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца месяца ежедневные колебания курсов сократятся, а наличный валютный курс будет максимально приближенным к курсу официального: 36,7-37,3 гривни за доллар и 41-42 гривни за евро.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу инвестиционной группы ICU, до конца года прогнозируется сохранение нынешнего курса 36,57 грн/долл.

По словам аналитиков, Нацбанк становится все более склонным к внедрению определенной гибкости в курсообразовании, чтобы рыночные силы помогли несколько снизить внешние дисбалансы. Однако в ICU ожидают, что НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце первого квартала 2024 года, поэтому как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне 36,6 грн/долл.

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