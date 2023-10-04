Курс гривни к евро установлен на уровне 38,43 грн.

Национальный банк Украины на четверг, 5 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 38,60 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 38,43 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,60/36,64 грн/долл., евро-38,54/38,57 грн / евро.

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4 октября 2023 г. доллар снова прибавил в цене. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины ослаб на 15 копеек – до 38,35 грн за доллар. По данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 4 октября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,85 грн за доллар, то есть доллар успокоился. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,75 грн за евро.

Как сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, в первый день действия режима гибкого курса гривня не совершила "полет в космос": новый официальный курс снизился лишь на 2 копейки.

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