Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 39,84 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 4 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 37,85 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,75 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,25 грн, евро - по курсу 39,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 39,84 грн.

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Курс валют в Украине

4 октября доллар снова прибавил в цене. Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины ослаб на 15 копеек – до 38,35 грн за доллар. Согласно данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

По словам глава Нацбанка Андрея Пышного, после введения режима гибкого курсообразования колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественны. Зато участники рынка, по его словам, смогут постепенно вспомнить, каково это – работать в нормальных условиях, а финансовая система и экономика смогут лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам.

Национальный банк впервые после отмены фиксированного обменного курса установил официальный курс гривны на 4 октября на уровне 36,59 грн/долл.

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