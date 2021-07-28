Использование Национальным банком Украины для борьбы с инфляцией таких монетарных инструментов, как повышение учетной ставки, является позитивным сигналом для рынка.

Об этом в колонке для NV.ua пишет преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

"Повышение - это хорошо. Прежде всего потому, что сам факт ужесточения монетарной политики Национальным банком и заявленная готовность идти по этому пути и дальше является публичным признанием того, что проблема существует, с ней нужно бороться и регулятор готов принимать меры", - убежден экономист.

Компан подчеркнул, что Украина - не США, ЕС и Япония, которые могут себе позволить просто наблюдать за инфляцией. Как развивающемуся рынку и зависит от мировых процессов, Украине необходимо действовать. Таким же путем идут другие развивающиеся экономики.

"По данным JPMorgan ожидается, что 18 крупнейших развивающихся рынков, должны в целом провести 73 стандартных повышения ставки по 0,25%, в течение следующих двенадцати месяцев, и более чем 100 повышений в течение следующих двух лет", - говорит эксперт.

Исключением является Турция, где на фоне инфляции 17,5% учетную ставку собираются снизить. Связано это, по мнению Компана, исключительно с политическими соображениями руководства республики.

"Конечно, хочется верить, что президент Турции лучше знает, как облагодетельствовать собственный народ, но, честно говоря, как-то не очень хочется жить в экономике, где инфляция приближается к 20%. Кстати, нынешняя процентная ставка в Турции находится на уровне 19%", - комментирует Компан, отмечая важность сохранения независимости национальных банков.

Напомним, 22 июля НБУ поднял учетную ставку до 8% годовых. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что это продиктовано усилением инфляционного давления и стремлением привести инфляцию к плановым 5% в 2022 году.

Ранее в НБУ заявили, что усилят сотрудничество с Министерством финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Автор: Виктория Гордиенко