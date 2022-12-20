Посольство Австрии призывает правоохранителей рассматривать и учитывать жалобы и аргументы, которые подают компании австрийского холдинга.

Посольство Австрии в Украине призвало правоохранителей, которые преследуют компании австрийского "Палп Милл Холдинга" к взвешенным и пропорциональных мероприятий, которые бы не блокировали работу Киевского картонно-бумажного комбината (ККБК) и ООО "Палп Милл Принт", тем более когда обвинения не доказаны.

Об этом сегодня во время пресс-конференции по вопросам деятельности компаний австрийского "Палп Милл Холдинг" сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Австрия в Украине д-р Арад Бенке.

"С начала своей работы в Украине, в 2002 году, "Палп Милл Холдинг" делал значительные взносы в развитие украинской экономики и постоянно инвестировал в оборудование и повышение европейских стандартов, которые применяются на данном предприятии. Сегодня, когда народ Украины защищает свою страну и европейские ценности, от неспровоцированной и неоправданной российской агрессии, "Палп Милл Холдинг" поддерживает украинские ВСУ и защищает сотрудников, которые работают на предприятиях холдинга. Посольство Австрии уважает право украинских властей расследовать любые дела. Но вместе с тем, посольство Австрии просит сделать так, чтобы ограничительные меры, которые применяются в рамках уголовных производств, были разумными, соразмерными и не приводили к блокированию бизнеса, когда уличены не подтверждены". - сказал Арад Бенке.

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Он добавил, что посольство также призывает правоохранителей рассматривать и учитывать жалобы и аргументы, которые подают компании австрийского холдинга.

"Посольство будет и дальше следить за тем, как развивается расследование", - резюмировал посол.

Напомним, что к активам австрийского "Палп Милл Холдинг" в Украине относятся, в частности, Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК) и ООО "Палп Милл Принт". Относительно последнего БЭБовцы реанимировали уголовное производство трехлетней давности, обвинения в котором компания уже несколько раз опровергала в судах.

Имущество и корпоративные права обоих предприятий пока арестованы правоохранителями, и не исключено, что целью они должны передать эти активы австрийского холдинга в АРМА. Так по крайней мере считает менеджмент преследуемых компаний.

Действия БЭБ, Нацполиции и ОГП там квалифицируют как давление и попытку рейдерства.

Добавим, что австрийский "Палп Милл Холдинг" контролируется единым лицом - австрийцем, доктором Циннером.