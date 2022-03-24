Президент США предложил предоставить Украине возможность участия во встречах "двадцатки".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки".

Как сообщает CNN об этом Байден сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мой ответ - да", - заявил Байден, отвечая на вопрос о том, надо ли исключить Россию из G20.

"Это зависит от G20. Это я поднял сегодня, я поднял вопрос о возможности этого, если этого нельзя сделать - если Индонезия и другие не соглашаются, тогда мы должны, по моему мнению, попросить, чтобы Украина тоже посетила встречи", - подчеркнул Байден и добавил, что речь идет о том, чтобы Украина присутствовала на встречах "Большой двадцатки" в Джакарте.

Также у Байдена спросили, должен ли президент Украины Владимир Зеленский отказаться от определенных территорий для установления режима прекращения огня. По словам Байдена, это решение зависит от самих украинцев.

"Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется делать это, но существует такая оценка", - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что лидеры НАТО договорились помогать больше Украине после обращения президента Владимира Зеленского.