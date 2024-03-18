В ближайшее время план будет передан на рассмотрение Еврокомиссии.

Правительство приняло план для Ukraine Facility, который является основой предоставления финансовой поддержки в рамках программы, которая рассчитана на 4 года и имеет общий объем 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

"Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления, такие как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция", – написал премьер.

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По словам Шмыгаля, план разрабатывался совместно с европейскими партнерами, чтобы усилить Украину и приблизить членство в ЕС. В ближайшее время документ будет передан на рассмотрение Еврокомиссии.

"Благодаря реализации реформ плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году. Спасибо ЕС за помощь и солидарность", – отметил глава правительства.

Программа поддержки Украины – что известно

В конце февраля Европарламент проголосовал за создание финансового инструмента для Украины Ukraine Facility объемом в 50 млрд евро для поддержки нашего государства в течение 2024-2027 годов.

Первый транш объемом 4,5 млрд евро должен поступить в Украину уже в марте, а второй транш в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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