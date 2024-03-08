Ранее Европарламент поддержал создание Ukraine Facility на период 2024-2027 годов.

Первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро Украина получит в марте, а второй транш в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility", – заявил латвийский политик во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Кроме того, Валдис Домбровскис затронул вопрос военной помощи Украине. Он напомнил, что за два года войны Европейский Союз и страны-члены ЕС предоставили в целом 28 млрд евро военной поддержки.

Видео дня

"Эта поддержка будет расти и продолжает расти день ото дня", – заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии. Только на этот год Украине планируют предоставить как минимум 21 млрд евро военной поддержки.

Сейчас, по словам Домбровскиса, Европа продолжает предпринимать усилия, чтобы предоставить Украине до конца года 1 млн снарядов, о которых было заявлено ранее.

Одновременно Шмыгаль отметил, что Европейский союз дал старт четырехлетней программе для Украины на 50 млрд евро – Ukraine Facility. В течение следующих двух месяцев Украина сможет получить 6 млрд евро из этой суммы. Для этого на заседании правительства утвердили необходимые документы. Речь идет о проектах меморандума и кредитного соглашения с ЕС, которыми предусматривается выделение двух траншей.

Ukraine Facility – что надо знать

Ранее сообщалось, что транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро Украина получит в марте, однако деталей тогда озвучено не было.

Решение о самом Украинском фонде главы государства и правительств стран-членов ЕС приняли 1 февраля. Он предусматривает поддержку Украины в течение 2024-2027 годов.

Предварительное согласие о создании фонда на четыре последующих года Европарламент и Совет ЕС достигли 5 февраля. Общий бюджет распределили на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах.

Вас также могут заинтересовать новости: