Почти все участники опроса считают, что средства фонда должны пойти на медицину и доплаты врачам.

50% украинцев не поддерживают выделение средств из фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог.

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Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 15-17 ноября.

"Абсолютное большинство опрошенных считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда борьбы с коронавирусом на закупку средств защиты для врачей, обустройство больничных коек медицинским кислородом, закупку лекарств и оборудования для больниц, доплаты врачам и привлеченным лицам к борьбе с коронавирусом, увеличение тестирования на коронавирус" , - говорится в пресс-релизе.

Так, 98% опрошенных считают необходимым выделить средства из фонда на закупку средств защиты для врачей и лиц, привлеченных для борьбы с COVID-19; 97% - на обустройство коек в медучреждениях кислородом и закупку лекарств; 98% - на оборудование для больниц; 94% - на доплаты врачам и привлеченным к борьбе с коронавирусом лицам.

Кроме того, выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей считают необходимым 81% респондентов (15% не нужным), компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантинные ограничения - 81% (17% не нужным).

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты опроса, 48% украинцев поддерживают выделение средств из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог, а 50% - не поддерживают.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 3 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Судьба коронавирусного фонда

3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которому был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда в дальнейшем было направлено на ремонт дорог.

17 ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о том, что Украина за семь месяцев потратила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции более 20 млрд грн только по линии сферы здравоохранения.

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Автор: Антонина Доломанжи