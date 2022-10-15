Чаще всего беженцы из Украины выбирают работу в Польше.

82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.

Об этом говорится в исследовании настроений украинских беженцев в Польше, Чехии и Румынии, проведенного Миграционной платформой EWL.

Зато больше половины планируют или уже имеют работу: в Польше процент желающих составляет 63%, в Чехии - 52%. В Румынии менее трети украинских беженцев готовы работать.

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Украинцы в Польше

Чаще всего беженцы из Украины выбирают работу в Польше из-за культурной и географической близости и друзей или родственников в этой стране, а также из-за того, что Польша была самым популярным направлением работы и жизни для экономических мигрантов до войны. Ее рынок труда - наиболее понятный для украинцев. Такая тенденция сохранилась и после 24 февраля. Кроме того, Польша первой быстро упростила процедуру легализации и трудоустройства беженцев из Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,36 млн беженцев из Украины получили в Польше временную защиту по состоянию на сентябрь. Министерство труда и социальной Польши рапортует о 430 тыс. трудоустроенных беженцев из Украины с начала полномасштабного вторжения. То есть около 2/3 от всего количества беженцев трудоспособного возраста (670 тыс.) имеют работу.

Большинство беженцев из Украины работают на физической работе, которую можно получить без знания польского языка и опыта. В основном – это сфера логистики, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия электроники и автомобильной отрасли, сфера услуг. Почти половина беженцев из Украины в Польше (51%) получают зарплату от 500 до 1000 евро (19,5-39 тыс. грн.).

Украинцы в Чехии

Чехия также, как и до полномасштабного вторжения, остается одной из главных стран трудовой миграции граждан Украины. Сейчас страна предоставила убежище для более 400 тыс. украинцев, по информации Чешской ассоциации регионов. В Министерстве труда и социальной политики Чехии по состоянию на август отчитываются о более 101 тыс. украинских беженцах, которые нашли работу в стране. Причем, преимущественно - это работа на длительный срок.

Украинские беженцы в Чехии зарабатывают в среднем 770-1250 евро на месяц (28 – 45 тыс. грн). Больше всего работы сейчас - на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли.

Украинцы в Румынии

В отличие от Польши и Чехии, беженцы из Украины выбирали Румынию прежде всего через членство этой страны в НАТО (64%) как временное пристанище. Больше всего в Румынию приехало беженцев с севера и юга Украины – из самых горячих точек войны в Украине. Зато дальше треть всех беженцев планировали переезд в Польшу из-за опасений с поисками работы в Румынии. Только 27% беженцев планировали найти работу именно в Румынии. Сейчас в стране работает около 2 тыс. украинских беженцев. В основном это физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли со средней зарплатой 400-500 евро (14,5-18 тыс. грн.).

Украинские беженцы в Европе: что известно

Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Через поток беженцев с Украины население Германии достигло рекордного уровня. Руководство Германии начало готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины.

В целом количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона.