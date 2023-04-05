Государства подчеркнули, что РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН.

49 стран мира осудили Россию за организацию заседания Совбеза ООН посвященного якобы "правовым основаниям" похищения украинских детей с временно оккупированных территорий.

"Мы осуждаем действия Российской Федерации в Украине, включая, в частности, принудительную депортацию украинских детей, а также другие серьезные нарушения в отношении детей, совершенные российскими войсками в Украине. Никакое количество дезинформации, которая распространяется РФ, не может отрицать правдивость этого вопроса или защитить людей от ответственности за эти преступления", - говорится в совместном заявлении, которое обнародовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Государства подчеркнули, что сегодня РФ продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН, чтобы распространять дезинформацию о масштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.

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Заявление подписали Европейский Союз, Андорра, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и США.

Заседание Совбеза ООН и РФ - детали

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