Профицит текущего счета составил 1,130 млрд долл.

Платежный баланс Украины за январь-апрель 2021 года сведен с дефицитом в размере 166 млн долл. против профицита в 577 млн долл. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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При этом непосредственно в апреле платежный баланс сведен с профицитом в 795 млн долл.

По данным НБУ, профицит текущего счета за январь-апрель составил 1,130 млрд долл. против профицита текущего счета в объеме 3,452 млрд долл. в январе-апреле 2020 года.

Предыдущие показатели и прогнозы

Платежный баланс Украины за 2020 год сведен с профицитом в размере 1,979 млрд долл. против профицита в 5,98 млрд долл. годом ранее.

ВВП Украины в январе-феврале текущего года, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился на 2,8%.

Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Международный валютный фонд после спада валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4% прогнозирует его рост в 2021 году на 4% с последующим замедлением в 2022 году до 3,4%.

15 апреля 2021 года Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

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Автор: Екатерина Жирий