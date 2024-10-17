При наличии подтверждающих документов клиент может обратиться в банк и увеличить лимит.

Введенный с 1 октября лимит на переводы с карты на карту в 150 тысяч гривен в месяц не скажется на деятельности волонтерских организаций и не повредит точечным сборам средств физлиц на помощь ВСУ. Об этом заявила ведущий эксперт по финансовому мониторингу "Глобус Банка" Марина Павленко.

По ее словам, большинство волонтерских организаций и физических лиц позаботились о том, чтобы избежать определенных неприятностей из-за введения лимита. Для этого волонтеры имели возможность обратиться непосредственно в банк, в котором обслуживаются, и предоставить необходимые подтверждающие документы о собственной деятельности.

"По нашим данным, за первые две недели действия новых карточных лимитов глобальных проблем, по крайней мере с волонтерами, не возникло. Банк обычно знает всех своих волонтеров и является для большинства из них консультантом", - сказала эксперт.

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Павленко акцентировала, что сейчас есть 4 группы критериев, по которым можно определить, что клиент занимается волонтерством.

Официальная регистрация волонтерской организации. Гражданин регулярно проводит сбор средств на различные нужды, в частности для ВСУ, и волонтерство является для него типичным видом деятельности. Подтверждающий документ от государственного органа или отдельного подразделения ВСУ, что данное лицо занимается волонтерской деятельностью и помогает конкретному подразделению. Гражданин может подать в банк, клиентом которого он является, информацию о будущей волонтерской деятельности с обязательным указанием будет ли он собирать пожертвования / средства, ожидаемые (прогнозируемые) суммы средств и на какие цели.

"Конечно, информация о введении лимитов на карточные переводы изрядно "замутила" общественное сознание, ведь не секрет, что очень много средств, поступающих на помощь армии собирают "всем миром", а новые лимиты поставили бы под сомнение возможность частной помощи. Однако этой проблемы удалось избежать", - подчеркнула Павленко.

Она прогнозирует, что общество достаточно быстро адаптируется к новым правилам и требованиям по карточным переводам, ведь новые лимиты коснутся не более 5% граждан и те смогут расширить рамки лимита, если обратятся в банк. Эксперт также напомнила, что лимиты на карточные переводы не распространяются на карточные транзакции или перевод средств на счет (IBAN). Также лимиты не применяются при осуществлении переводов между собственными счетами физического лица-пользователя.

"Новые лимиты - это временная мера, которая продлится до полугода. Однако, на мой взгляд, уже через месяц большинство граждан забудет, что есть какие-то карточные лимиты. Ведь переводы на сверхурочные суммы (более 150 тыс. грн в месяц) случались и случаются редко. Но если у клиента есть потребность в осуществлении переводов средств на сумму сверх лимитированной, то при наличии документов, подтверждающих соответствующие доходы (это может быть налоговая декларация, справка о доходах и т.д.), он может обратиться в свой банк, получив больший лимит", - сказала эксперт.

Лимит на переводы с карты на карту в Украине - главные новости

С 1 октября в Украине начал действовать новый лимит на переводы с карты на карту в 150 тысяч гривен в месяц. Он действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента в одном банке на чужие счета. Лимит не касается волонтеров, а также граждан, чей ежемесячный доход превышает 150 000 гривен.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, такой шаг сделали в Нацбанке, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов и проведение незаконных операций. Пышный указал, что объем дроп-операций, которые обслуживают незаконные схемы, может достигать сотен миллиардов гривен, а потери бюджета - десятки миллиардов гривен.

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