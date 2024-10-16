Андрей Пышный отметил, что объем дроп-операций, которые обслуживают незаконные схемы, может достигать сотен миллиардов гривен.

В Украине с 1 октября начал действовать лимит на переводы с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц. Такой шаг предприняли в Нацбанке, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов.

"Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением", - заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что работа финансового сектора не предусматривает толерантности к уклонению от уплаты налогов, легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. По его словам, установленный регулятором лимит усложняет проведение незаконных операций.

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Пышный указал, что объем дроп-операций, которые обслуживают незаконные схемы, может достигать сотен миллиардов гривен, а потери бюджета – десятки миллиардов гривен.

"Все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью", - подытожил глава НБУ.

Ограничения на переводы с карты на карту - главные новости

В Украине с 1 октября начинает действовать лимит перевода "с карты на карту". Нацбанк установил ограничения для борьбы с так называемыми "дропами". В Нацбанке отметили, что перевести с карты на карту каждого украинца в течение одного месяца можно лишь 150 тысяч гривен.

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