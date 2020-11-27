Перерасчет пенсий будет зависеть от повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В госбюджете есть средства на выплату пенсий за декабрь 2020 года, а также есть деньги на плановые повышения 2021 года.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной.

"Недавно мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсий. Все будет обеспечено. Никакой задержки ни по одной социальной выплате нет. И об этом сегодня сказал министр финансов. Действительно, нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - сказала Лазебная.

В проекте госбюджета-2021 предусмотрены повышения пенсий, показатели которых зависят от размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

"Во время заседания правительства (26 ноября. - Ред.) одобряли проект бюджета и я как министр социальной политики и как человек скажу - да, конечно, я хотела больше денег на социальные программы, социальные инициативы, но есть объективная реальность и надо это учитывать. И здесь хочу поддержать министра финансов - надо балансировать и иметь трезвую голову, как это правильно сделать. Но несмотря на то, что сегодня люди взволнованы, сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 год не предусматривает, во-первых, никакого сокращения ни одной социальной выплаты. Второе - прожиточный минимум растет. Да, он растет маленькими темпами - 9,3%, он покрывает чуть больше прогнозируемой инфляции, но все остальное - пособия, которые к нему привязаны, тоже будут повышены. И будем работать над этим, чтобы не было задолженности, чтобы даже был рост", - отметила министр.

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Принятие госбюджета нужно для того, чтобы были повышены, в частности, минимальная зарплата, прожиточный минимум, а как следствие - и пенсии.

"Идет 1 января, Почему нам нужен этот бюджет? В связи с тем, что повышается минимальная заработная плата, повышается еще один важный социальный стандарт - минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, кому исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж. Она повышается на 400 гривен. Понимаете, говорим, что там трудно, тяжело, непростая ситуация, но мы все законные базовые социальные стандарты выполняем. И люди будут получать уже в январе повышенные пенсии, которые подпадают под эту категорию. Кроме того, в июле будет реализовываться программа повышения пенсий 75-летним. 80-летние пенсионеры будут опять же дополнительные 500 гривен получать. Все эти вещи в бюджете 2021 года есть",- заверила Лазебная.

Что этому предшествовало

В Украине с 1 декабря 2020 года вырастет прожиточный минимум, что предусмотрено государственным бюджетом.

Соответственно вырастут и привязанные к нему выплаты – зарплаты (тарифные оклады), пенсии и государственные пособия.

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Автор: УНИАН