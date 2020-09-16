Премьер назвал мифами расчеты политиков и экспертов, которые видят в этих параметрах скрытую угрозу для экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит проблем в том, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год заложен дефицит в 6% валового внутреннего продукта, а минимальная зарплата в Украине с 1 января следующего года повысится до 6 тысяч гривень, а с 1 июля – до 6,5 тысячи гривень.

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Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства, назвав мифами расчеты политиков и экспертов, которые видят в этих параметрах скрытую угрозу для экономики.

Покрытие дефицита госбюджета-2021

По словам премьера, в правительстве тщательно просчитали, за счет чего будет покрыт дефицит госбюджета-2021, который составляет 270 миллиардов гривень.

"Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни, а также отказа от коррупционных схем предыдущих лет. Потому рассчитываем на выполнение бюджета как 2020 года, так и 2021 года", - подчеркнул премьер.

Повышение минималки в Украине

Что касается повышения минимальной зарплаты, то Шмыгаль заявил, что это позволит оживить потребительский спрос на отечественную продукцию.

"Такое решение точно оправданное. Это решение для людей. Оно увеличит и оживит потребительский спрос, а это однозначно позитивно скажется на экономике, особенно – на украинских производителях, спрос на продукцию которых должен однозначно вырасти и оживить экономическую ситуацию в нашей стране", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень.

При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде.

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Автор: Дмитрий Шварц