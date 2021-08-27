Компания BDO Corporate Finance, которая является советником по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", считает оправданным переносе даты аукциона по продаже ОГХК. Большее количество времени на подготовку позволит обеспечить большую конкуренцию во время торгов, принести максимум средств в государственный бюджет и привлечь надежного инвестора.

Об этом изданию "Экономическая правда"заявил управляющий партнер BDO Corporate Finance Виталий Струков.

"Сложилась очень благоприятная ситуация для успешной приватизации ОГХК на глобальном рынке и всеми подготовительными шагами уже разогрет интерес. Дополнительное время на подготовку гарантирует, что в торгах будет конкурировать больше компаний, так что государство получит максимум средств в бюджет, а предприятие - надежного инвестора", - отметил Струков.

По словам приватизационного советника, одной из причин участия незначительного количества участников стала нехватка времени среди потенциальных инвесторов для проведения всех необходимых бюрократических процедур.

"От ряда инвесторов мы получали сообщения, что отведенных законом 2 месяцев перед аукционом недостаточно для анализа всей информации о предприятии, проведение дью дилидженса, собственной оценки и формирования цены на аукцион и принятия финального решения. Некоторые инвесторы сообщили, что времени мало, но до последнего дня пытались успеть и не успели", - сообщают в BDO Corporate Finance.

Таким образом, перенос аукциона по приватизации АО "ОГХК" позволит потенциальным покупателям завершить анализ данных об ОГХК, без спешки произвести необходимые расчеты, сформировать цену и согласовать участие на уровне правления и наблюдательных советов, убежден Виталий Струков.

Согласно информации BDO Corporate Finance, договоры о неразглашении данных с ФГИУ подписали 19 компаний, что позволило им получить доступ к необходимой информации об объекте для проведения процедуры due diligence.

Заметим, АО "Объединенная горно-химическая компания" является крупнейшим в Украине и Европе производителем титанового сырья. В состав компании входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК. ОГХК станет первым объектом большой приватизации в Украине.

Предварительная дата аукциона по приватизации АО "ОГХК" была назначена на 31 августа 2021 года. Стартовая цена объекта составляет 3,7 млрд гривень.

Автор: Иван Бойко